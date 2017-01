Bénin: Léhady Soglo vient en aide à 180 enfants démunis

Par Georges Akpo 26 Jan 2017 à 03:23 130

Le maire de la commune de Cotonou Léhady Soglo a procédé hier, mercredi 25 janvier 2017 à la salle de conférence de la mairie, à la remise officielle de dons nutritionnels aux orphelins et aux enfants vulnérables de la ville.

C’était en présence des adjoints au maire, des chefs d’arrondissement et de quartier et des orphelins et autres enfants vulnérables bénéficiaires. Neuf millions deux cent soixante-sept mille cent trente (9.267.130) Francs Cfa. C’est le coût des lots de vivres que le maire Léhady Soglo a offert à 180 enfants orphelins et enfants démunis à Cotonou. Ces vivres sont constitués de 05 sacs de maïs de 110 Kilo, de 03 sacs de haricot de 100 Kilo, de 06 sacs de riz de 25 Kilo, de 03 bidons d’huile de 25 litres, de 02 cartons de 60 pains de savon, d’un carton de 50 boîtes de sucre et de 02 cartons de 50 boites de sardines. A travers ce geste, le conseil municipal de Cotonou veut montrer à ces âmes sensibles qu’elles ne sont pas abandonnées. Il s’agit aussi de leur redonner le sourire et d’apporter une aide substantielle à leurs parents ou tuteurs. Le maire Léhady Soglo et son équipe entendent ainsi manifester la solidarité de la ville envers chacun de ces enfants. Ceci en respect de leur promesse faite dans le projet de ville dénommé Pacte Cotonou 2020 de mettre le citoyen au cœur de leurs actions.

Face cet acte de générosité, la représentante des bénéficiaires a remercié le maire et son conseil qui viennent leur redonner le sourire en ce début d’année difficile où les partenaires se font rares au niveau des orphelinats et centres de promotions sociales.

«C’est la preuve que vous êtes un grand homme de cœur, un père qui a à cœur le bien-être de tous ses enfants», a-t-elle déclaré.

L’autorité municipale a, après avoir rappelé les objectifs de la cérémonie qui est à sa première édition, exprimé sa joie de participer au bonheur de ces enfants avant de les inviter «en retour (…) d’être des enfants sages et studieux pour constituer la bonne relève pour notre pays»