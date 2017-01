Propriétaire d’immeuble épinglé à Cotonou : Une décision salutaire

Par Souleymane Boukari 26 Jan 2017 à 03:10 306

La décision prise par le Conseil des ministres contre le propriétaire de l’immeuble R+8 (à lire ici) avec sous-sol et mezzanine sis au quartier Djomèhountin, parcelle D Lot Z, TF 6063 du livre foncier de Cotonou à n’en point douter est salutaire.

En ce sens qu’elle sonne le glas des violations des dispositions légales en matière de construction de bâtiments en République du Bénin. Lesquelles violations, soulignons-le, sont souvent à l’origine des effondrements d’édifices avec pour généralement d’énormes conséquences pour les personnes et les biens. On se rappelle le récent effondrement d’un immeuble à Akpakpa ayant causé plusieurs pertes en vie humaine.

Cette mesure gouvernementale contre le propriétaire de cet immeuble en construction servira sans aucun doute d’exemple aux autres propriétaires violateurs des textes et réglementaires légales en la matière.

Par ailleurs, les sanctions disciplinaires à l’encontre des architectes, ingénieurs et autres techniciens ayant travaillé sur le chantier devrait pouvoir mettre un terme à la complaisance des missions de contrôle et contraindre les professionnels du secteur des Btp à désormais être plus professionnels.