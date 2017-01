Bénin : disparition annoncée du parti Alternative Citoyenne du ministre Djogbénou

Par Yao Hervé Kingbêwé 26 Jan 2017 à 00:15 22

Le Parti Alternative Citoyenne présidé de façon honorifique par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Me Joseph Djogbénou disparaitra dans les semaines à venir, précisément à l’issue du premier et dernier congrès du parti prévu se tenir le 25 février prochain.

L’annonce a été faite dans l’après-midi de ce mercredi 25 janvier 2017 par le Secrétaire général du parti, le député Orden Alladatin. C’est à la faveur d’une conférence de presse animée par l’élu de 16ème circonscription électorale à Azalaï Hôtel de la Plage à Cotonou.

Lors de cette sortie médiatique, le député Orden Alladatin a en effet affiché la volonté des membres de cette organisation de la société civile mue en parti politique il y a exactement trois ans d’appartenir à une coalition politique d’envergure nationale.

Dans quelle coalition politique atterriront les membres du parti Alternative Citoyenne ? Est-ce l’alliance Union fait la Nation ou une nouvelle alliance qui sera portée sur les fonts baptismaux ? Difficile de le dire pour l’instant.

Mais il faut souligner que dans un passé récent, notamment lors des élections législatives d’Avril 2015, les membres de ce parti avaient travaillé avec l’alliance présidée par l’ancien ministre Bruno Amoussou.