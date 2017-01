Conseil des ministres : Des mesures à l'encontre des débiteurs du Fnpeej

Par Yao Hervé Kingbêwé 25 Jan 2017 à 18:10 275

Les jeunes, les micros et petites et moyennes entreprises débiteurs du Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes (Fnpeej) ont du souci à se faire.

Le gouvernement du Président Patrice Talon réuni en session ordinaire du conseil des ministres ce mercredi 25 janvier 2017, a en effet instruit le ministère de à l'effet de contraindre les débiteurs à rembourser leurs dus. Cette décision, à en croire le ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, fait suite au faible de taux de remboursement des sommes mises à la disposition de jeunes, micros et petites et moyennes entreprises par le Fnpeej.

Selon le point présenté par le ministre d'État Koupaki, le taux pour la première phase du programme du Fnpeej est moins de 7% alors que la somme injectée dans cette phase est de 6 milliards FCFA. La seconde phase du programme porte sur une somme totale de 1,2 milliards FCFA. Le taux de remboursement à la fin août dernier est estimé à moins de 40%.

Il faut signaler que des instructions ont également été données par le conseil des ministres pour contraindre les débiteurs du Fonds national de microfinance.