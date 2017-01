Bénin: les raisons des limogeages en cascade à la Douane

Par Yao Hervé Kingbêwé 25 Jan 2017 à 09:18 556

Les motifs des récents limogeages à la Douane béninoise parmi lesquels celui du Directeur général de cette force paramilitaire, le Colonel Vincent Adjomatin, nommé seulement le 11 janvier dernier sont désormais connus.

Selon des informations recueillies auprès de sources concordantes, les responsables relevés de leurs fonctions respectives l’ont été pour faute jugée « grave » par les autorités gouvernementales, notamment le ministre de l’Economie et des Finances. A en croire nos sources, les personnes limogées se seraient rendues coupables de légèreté dans une affaire de trafic de devise. L’affaire remonte à la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier 2017. Lors de cette nuit, deux individus présumés membres d’un réseau de trafiquants de devise ont réussi à passer tous les contrôles de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cadjèhoun avec en leur possession plus de 4,5 millions d’euros et plus de 700 mille livres sterling avant de se faire interpeller au pied de la passerelle.

C’est donc cette situation qui a conduit les autorités à prendre ces « mesures disciplinaires » contre les différents responsables sur la chaîne de contrôle de même que le Directeur général de la Douane.