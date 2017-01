Crise médias-Haac: L’Upmb demande à Adam Boni Tessi de montrer sa bonne foi

Par Franck KPOCHEME 25 Jan 2017 à 00:41 12

Au Bénin, la crise opposant la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication aux médias se poursuit. Cette crise est née, rappelons-le, suite à la suspension novembre 2015 de 7 stations radios et télé par l’institution de régulation des médias pour non-respect de convention.

Une partie de l’opinion publique voit derrière cette suspension une main du pouvoir en place étant donné que certains organes suspendus sont plutôt acerbes vis-à-vis du régime. Prévu pour ce mardi 24 janvier, la plénière de la Haac devant statuer sur le cas de certains organes n’a pu se tenir faute de quorum. Engagée dans la lutte pour la réouverture des organes de presse fermés, l’Union des professionnels des médias déplore la situation et conteste l’argument avancé par le président de la Haac pour justifier la non tenue de la plénière d’hier. Lire ci-dessous le communiqué de l’Upmb, signé par son président Franck Kpochémé.

Communiqué de presse relatif à la plénière manquée de la Haac

L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (Upmb) a appris avec désolation la non tenue, le mardi 24 janvier 2017 de la plénière des conseillers de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac), faute de quorum.

Une fois encore, après la non tenue de la promesse faite aux responsables des associations professionnelles des médias en décembre 2016, le Président de la Haac vient de flouer aussi les responsables syndicaux. Et on est au regret de constater que le quorum n’a pu être obtenu à nouveau parce qu’un seul conseiller s’est présenté sur les deux qui se sont fait désirer la dernière fois.

L’Upmb estime que la plénière de ce mardi 24 janvier 2017 pouvait se tenir valablement avec les 8 conseillers présents sur 9.

En effet le dernier alinéa de l’article 89 du Règlement intérieur de la Haac dispose: « Toutefois, en cas d’absence de certains Conseillers pour cause de missions, de maladie ou de force majeure, la Haac peut valablement délibérer sur ces questions, conformément aux dispositions de l’article 88 ci-dessus ». L’article 88 recommande la tenue de la plénière même avec 7 conseillers.

C’est tout de même curieux que le Président de la Haac ne cherche pas à avoir les nouvelles de son conseiller abonné absent plusieurs fois déjà à une session aussi importante. S’il est vrai qu’il n’est pas en mission pour la Haac, son absence serait probablement liée à la maladie ou à un cas de force majeure, toutes choses prévues par le Règlement intérieur.

L’UPMB se réserve le droit de mener toutes actions nécessaires pour la réouverture sans condition et sans délai des espaces de liberté fermés au mépris des dispositions en vigueur. C’est pourquoi, elle propose au Président de donner la preuve de sa bonne foi en cherchant par tous les moyens à prendre les nouvelles du conseiller absent faire tenir inéluctablement la plénière cette semaine.

Enfin, l’Upmb renouvelle ses amitiés à l’Union islamique du Bénin, aux responsables des Centrales et Confédérations syndicales pour leur spontanéité dans la défense des libertés.

Aussi, invite-t-elle toute la société civile et surtout les responsables des partis politiques, le ministre en charge de la communication et tout le gouvernement à se joindre à elle pour la préservation de la liberté d’expression au Bénin.

Seule la lutte paie !

Fait à Cotonou, le 24 janvier 2017

Le Président de l’UPMB

Franck KPOCHEME