Déguerpissement : Me Alao étonné que «le maire n’ait pas assigné en justice» Toboula

Par Yao Hervé Kingbêwé 24 Jan 2017

Modeste Toboula, le Préfet du département du Littoral, devrait être devant la justice dans le cadre de l’opération de libération de l’espace public lancée depuis peu par le gouvernement et entamée dans la ville de Cotonou le 4 janvier dernier.

C’est ce que pense Me Sadikou Alao, avocat et président de l’Ong Gerddes-Afrique. Dans une interview à nous accorder et dont l’intégralité sera publiée dans notre prochaine parution, le juriste a clairement a indiqué l’opération de libération des espaces publics, conformément aux dispositions de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, relève du domaine de compétence de la mairie et non la Préfecture.

« La loi responsabilise le maire pour la gestion de la cité. L’Etat ne peut pas se substituer aux maires dans toutes les opérations de gestion de la ville, même s’il s’agit de la ville capitale économique », a fait savoir l’avocat qui souligne que « c’est le maire qui s’occupe de toutes les opérations de développement, de salubrité urbaine et même d’occupation ».

Le président de l’Ong Gerddes-Afrique indique que c’est seulement en cas de manquement à son devoir que l’autorité communale peut voir, après une sommation, la tutelle se substituer à elle. « Mais il ne s’agit pas pour la tutelle de se substituer au maire pour administrer la ville », précise Me Alao avant de souligner que « le préfet qui dirige les opérations de casse, au point d’interdire au maire d’interférer, viole la loi ». « Et il est étonnant que le maire n’ait pas assigné en justice le Préfet », a laissé entendre l’avocat.