Gestion de droit d’auteur: Samuel Ahokpa reprend la direction du Bubedra

Par Blaise Ahouansè 24 Jan 2017

Le Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins (Bubedra) a enfin un nouveau directeur.

Samuel Ahokpa succède à Zéphirin Daavo qui depuis le 2 novembre 2016 a abandonné le poste pour une nouvelle fonction, celle de gestionnaire du programme de développement du tourisme, architectural et archéologique au niveau de l’Agence nationale pour la promotion des patrimoines et le développement du tourisme. Le nouveau directeur prend service dans un contexte où la maison se porte mal avec des dossiers de détournement, la baisse des recettes de la maison, la baisse de ce que perçoivent les sociétaires, les navigations à tâtons sur le chantier de la lutte contre la piraterie, les mésententes des artistes en ce qui concerne les taxes sur exploitation de leurs œuvres par les Gsm, etc.

Samuel Ahokpa apparaît aux yeux de bon nombre d’acteurs culturels, comme l’homme qu’il faut pour relever la maison. Ceci, vu non seulement qu’il est professionnel du droit d’auteur et des droits voisins mais surtout qu’il connaît bien l’institution. C’est en réalité un retour à la maison pour Samuel Ahokpa. Jusque là, il est celui qui est resté le plus longtemps à la tête du Bubedra. Troisième directeur dans l’histoire de la structure, il y est resté de 1995 à 2009, après 4 ans dans la même maison en tant que chef service. Espérons que son retour soit effectivement l’avènement d’une véritable protection des œuvres de l’esprit et d’une bonne gestion des droits des artistes au Bénin. Egalement, que son retour permette à chaque artiste sociétaire du Bubedra de pouvoir vraiment bénéficier des redevances sur exploitations de ses créations en vue de l’amélioration de ses conditions de vie et de travail