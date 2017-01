Deguerpissement: Léhady Soglo reloge 117 sinistrés

Par Georges Akpo 24 Jan 2017 à 09:31 80

Des sinistrés des opérations de libération des espaces publics dans la ville de Cotonou retrouvent le sourire. Le maire Léhady Vinagnon Soglo vient d’honorer son engagement de les reloger dans les 36 marchés secondaires de la ville.

Ceci, en vue de leur permettre de poursuivre leurs activités marchandes. Ainsi, après l’opération de nettoyage des marchés et de ramassage des gravats, l’autorité municipale a procédé hier lundi 23 janvier 2017 au lancement officiel du relogement de la première vague des déplacés. C’est le marché Houénoussou dans le 12ème arrondissement qui a été choisi pour abriter la cérémonie. Les 117 sinistrés enregistrés par les bureaux d’écoute pour le compte de ce marché ont pris possession de leur emplacement respectif. La joie, le sourire et l’allégresse se lisaient sur tous les visages des sinistrés qui se réjouissent d’avoir trouvé soulagement grâce au sens d’humanité, de solidarité et de pragmatisme du premier responsable de Cotonou.

Après avoir rappelé l’objectif des mesures sociales prises par son administration pour alléger les peines des sinistrés par ces temps d’épreuves, le maire a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à leur identification et leur mise en œuvre. « Le démarrage de la phase de relogement des déplacés dans les 36 marchés de la ville nous offre l’occasion d’œuvrer, suivant une approche participative, en vue de l’atteinte des objectifs de la municipalité dans les domaines de la promotion des activités marchandes qui fondent le dynamisme de Cotonou», a-t-il déclaré avant d’annoncer qu’en plus des 1000 places déjà rendues disponibles au niveau des marchés secondaires, il y a de nouvelles disponibilités pour satisfaire un nombre encore plus élevé de sinistrés. Il n’a pas manqué de citer le cas des femmes du marché Dantokpa caniveaux dont le relogement se fera dans les tout prochains jours sur un autre site identifié à Gbèdjromèdé dans le 6ème arrondissement. A ce niveau, Léhady Soglo a précisé que ce site actuellement en cours d’aménagement peut accueillir jusqu’à 1000 autres sinistrés. Ce qui porte à 2000 places, la capacité actuelle d’accueil de la ville. Cet acte concret posé par le Maire n’a pas manqué de susciter des tonnerres d’applaudissement de la part des sinistrés, signe de leur approbation et de leur adhésion aux actions de la municipalité. Ainsi, dans son message, la porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa gratitude au maire