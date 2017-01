Assemblée Nationale: Le groupe parlementaire de Pascal Essou toujours sans bureau

Par Ismail Keko 23 Jan 2017 à 01:16 64

A la suite de la création de son groupe parlementaire, le député Pascal Essou ne dispose pas encore de bureau à l’Assemblée nationale pour s’installer et travailler convenablement comme ses pairs.

Le groupe parlementaire « République Dynamique Nouvelle Cohésion et Action » présidé par l’honorable Pascal Essou a vu le jour le 23 décembre 2016 dernier au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il est constitué de neuf députés de différents bords politiques. Mais il faut préciser que l’installation et le fonctionnement interne des groupes parlementaires au sein de l’Assemblée nationale sont fixés conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement intérieur de l’institution parlementaire qui dispose « Les groupes constitués conformément à l’article précédent s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Le statut, l’effectif, les conditions matérielles d’installation et de fonctionnement de ces secrétariats de même que les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixés par le Bureau sur proposition des questeurs et des présidents des groupes ». Malheureusement, depuis la création de ce groupe parlementaire, ce n’est pas le cas.

Le président de ce groupe parlementaire, l’honorable Pascal Essou, ne dispose même pas encore de bureau afin d’installer son secrétariat avec son personnel. Les quelques fois où se sont déroulées les séances plénières au palais des gouverneurs jusqu’au jour de la clôture de la deuxième session ordinaire de l’année écoulée, le pauvre président Essou ne fait que déambuler dans les couloirs de l’hémicycle et les bureaux de ses collègues membres de la conférence des présidents, comme un simple député. Pis, le bureau qu’occupait l’ex-président du groupe parlementaire défunt dont est issu le député Pascal Essou, serait toujours gardé par l’honorable Octave Houdégbé.

Nos sources nous informent qu’en raison de son âge avancé et de son statut de « Dah », les autorités de l’Assemblée nationale lui aurait octroyé provisoirement ce bureau. Malheureusement, cela pénalise le nouveau président du groupe parlementaire créé « République Dynamique Nouvelle Cohésion et Action ». Une situation qui constitue un vrai casse-tête pour les autorités du parlement béninois puisque, aucun bureau ne serait encore disponible au sein de l’institution parlementaire pour abriter le député Pascal Essou. Attendra t-il finalement la construction du nouveau bâtiment en cours d’érection au sein du palais des gouverneurs ? Tout porte à le croire.