Bénin: La présidente de Rifonga-Bénin au cabinet de Houngbédji

Par Ismail Keko 21 Jan 2017 à 12:51 154

Rechercher OK

Entre autres personnalités reçues au cabinet du président de l’Assemblée nationale, figure la présidente de Rifonga-Bénin, Léontine Konou Idohou.

Cette dernière, au terme de l’audience, a déclaré avoir plaidé pour l’examen et le vote rapide du projet de loi visant la situation des personnes handicapées, déjà en étude à l’Assemblée Nationale. «Le vote de cette loi et son harmonisation avec la Constitution du 11 décembre 1990, le Code électoral et les Conventions internationales ratifiées par le Bénin, permettra de mettre un terme aux discriminations dont sont victimes les personnes handicapées » a telle déclaré à la presse