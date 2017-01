Abolition de la peine de mort au Bénin : Le plaidoyer d’Amnesty et Acat Bénin

Par Ismail Keko 20 Jan 2017 à 07:45 137

Reçues hier en audience au cabinet du président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, plusieurs organisations de la société civile dont Amnesty International et Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat), sections Bénin ont plaidé pour l’abolition de la peine de mort au Bénin.

Malgré les avancées législatives sur le plan pénal, le Bénin n’a pas encore totalement aboli la peine de mort. Actuellement, on dénombre encore quatorze (14) condamnés qui attendent dans le couloir de la mort. C’est une situation qui n’honore pas le Bénin c'est pourquoi Amnesty International et Acat Bénin travaillent à changer la donne. A l’issue de l’audience, Fidèle Kikan, Directeur de la section béninoise d’Amnesty International, a déclaré que le président Adrien Houngbédji a demandé à ses collaborateurs immédiats de lui produire une fiche pour accélérer l’étude et l’adoption du projet de loi portant code pénal en République du Bénin. Il a été aussi retenu l’introduction d’une recommandation à l’endroit du gouvernement pour la prise d’un décret dans les meilleurs délais. Ce qui aura pour but de commuer les peines de mort en peine de prison à temps