Indépendance énergique : Jean-Claude Houssou parle des réalisations du gouvernement

Par Eric Amou 20 Jan 2017

Suite à une situation particulière à laquelle a été confronté le gouvernement béninois dans la journée du mercredi, le Ministre de l’Energie, de l’eau et des mines, Jean-Claude Houssou, a accordé une interview aux professionnels des médias, hier jeudi 19 janvier 2017.

C'était non seulement pour informer les Béninois mais aussi et surtout montrer que les actions du Bénin en matière énergétique portent déjà ses fruits. En effet, le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire d’où le Bénin tire ses ressources énergiques, ont subitement décidé de surseoir leur fourniture en énergie électrique.

Cette nouvelle a assommé le gouvernement qui a, aussitôt mené des actions pour que les Béninois puissent continuer à avoir de l’électricité. Selon le Ministre, ce sont les actions menées dans son secteur dès l’arrivée du gouvernement qui ont permis de remédier à cette situation. Pour preuve, il informe que son ministère a pu mobiliser en six mois 140 Mégawatts. Il estime que la mise en place des infrastructures à une vitesse de croisière a permis de produire instantanément 140 Mégawatts sur notre propre sol.

« Et ça, c’est du jamais vu de mémoire de Béninois depuis qu’il y a un système électrique dans ce pays » a-t-il mentionné.

Il pense que si le gouvernement n’avait pas pris à bras le corps ce problème on aurait eu à partir de la journée d’hier plusieurs jours de délestage.

« C’est grâce à la détermination du gouvernement de faire en sorte que cette mobilisation donne des résultats concrets qu’on a pu lors de cette situation particulièrement difficile apporter une solution » a laissé entendre le Ministre.

A côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de trente (30) Mégawatts de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner. Ces trente Mégawatts en plus des 140 permettront à partir du mois de février de fournir encore plus d'énergie. « Le gouvernement a mis vraiment les moyens pour faire en sorte d’améliorer et de diminuer les souffrances de nos concitoyens » a-t-il rassuré.

Aux dires du Ministre, le Bénin aura à l’horizon 2019 l’équivalent d’une centaine de Mégawatts d’origine solaire qui viendront compléter presque 400 Mégawatts d’origine thermique qu’on aura. Ce qui portera probablement l’équivalent de la capacité installé sur notre territoire autour de 500 Mégawatts.