CA du Cous-Ac : Une équipe restreinte pour des réformes de qualité

Par Marcel Zoumènou 20 Jan 2017

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Odile Attanasso a procédé hier matin audit ministère à l’installation du 2è conseil d’administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (Cous-Ac). Contrairement au premier, celui-ci est plus restreint, avec de grandes ambitions de réformes pour le centre.

Bienvenu Koudjo, Maxime da Cruz, Laure Dotou Egueh, Richard Jean V. Sogan, Machioud Sangaré Oumar, Smith Hermann Ahouandjinou, Pascal Kora Bata et Stanislas Jules Agbahè. Tels sont les huit personnes qui siègeront désormais au Conseil d’administration(Ca) du Cous-Ac en attendant la désignation du neuvième membre, le représentant des étudiants dont les syndicats sont interdits d’activités.

Il s’agit d’un Ca resserré de 9 membres contre les 11 qu’il comptait avant. Ce resserrement est l’une des recommandations du Conseil des ministres du 30 novembre 2016. Ayant tiré leçon des expériences du premier Ca, le gouvernement a décidé d’opérer des réformes dans la manière dont le centre est administré. Le ministre de l’enseignement supérieur Odile Attanasso l’a bien précisé dans son discours d’installation.

« Sous le resserrement du nombre se dissimule, pour ce deuxième Conseil d’administration, un condensé de réformes de l’institution elle-même et de ses missions dont certaines ne seront connues qu’au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Je pense à l’ouverture de certaines missions traditionnelles du Cous au privé. Je pense au contexte de la prochaine restructuration de la vie associative au campus. Je pense aussi au nouveau type de rapport que le Cous doit entretenir avec l’administration de l’université », a-t-elle affirmé.

Elle n’a pas manqué de louer les qualités de tous ces administrateurs sur qui le Cous-Ac devrait compter pour amorcer les réformes annoncées. Cette installation a connu aussi la participation de la Directrice générale Mme Ghislaine Claude Fagbohoun du Cous qui a lu en début de cérémonie l’arrêté de nomination des 8 membres