Inaccessibilité à l’eau potable dans les Collines: Le député Jean-Eudes Okoundé interpelle le gouvernement

19 Jan 2017

La vie devient penible dans les communes de Dassa-Zoumè, Glazoué et Savalou faute d’accès à l’eau potable par les ménages surtout en période de saison sèche. L’insuffisance des infrastructures hydrauliques adéquates, obligent les ménages à utiliser des eaux impropres à la consommation, conduisant à des perturbations de santé humaine avec des maladies hydriques telles que les diarrhées, le choléra, les infections digestives et autres.

A en croire l’auteur de la question orale avec débats, les débits des forages en exploitation dans ces villes ne suffisent plus pour couvrir les besoins en eau potable des populations desservies par le réseau de distribution de la Soneb. Pour résorber ces problèmes, le gouvernement a procédé à la signature d’un accord le 08 mars 2016 dernier entre le Japon et la République du Bénin, relatif au financement du «Projet d’approvisionnement en eau potable par l’exploitation des eaux souterraines des communes de Glazoué et Dassa-Zoumè » d’un coût global de 1,71 milliard de yens japonais soit environ six (06) milliards de francs CFA.

Selon le député Okoundé ce projet permettra aux populations de ces communes d’avoir un accès facile à l’eau potable pour une période transitoire. Le projet permettra également de prévenir les maladies d’origine hydrique dues à la consommation de l’eau insalubre. C’est pour cette raison que le député Jean-Eudes Okoundé a adressé le lundi dernier, cette question au gouvernement pour lui demander la situation réelle de ce projet, la durée et la date réelle du démarrage dudit projet. Il s’interroge aussi s’il est envisagé la construction de retenues d’eau pour régler de façon durable ce problème. Autres préoccupations du député : en savoir plus sur les solutions envisagées par le gouvernement pour la résolution définitive de la question de pénurie d’eau potable dans l’ensemble du département des collines et enfin les mesures prises par le gouvernement pour donner satisfaction aux populations concernées surtout en période saison sèche.