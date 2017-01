Relogement après les déguerpissements: nettoyage des 36 marchés secondaires de Cotonou

Par Georges Akpo 19 Jan 2017 à 02:24 42

La mairie de Cotonou a pris des mesures sociales en faveur des sinistrés de l’opération de libération des domaines publics. Le maire Léhady Soglo a procédé, ce mercredi 18 janvier 2017, au lancement de la phase active de la mise en œuvre de ces mesures d’accompagnement en lançant, au marché de Houénoussou dans le 12ème arrondissement, les travaux de nettoyage des 36 marchés secondaires de Cotonou et de ramassage des gravats.

Les 36 matches secondaires de Cotonou seront nettoyés et débarrassés des gravats engendrés par l’opération de libération des domaines publics. En présence des adjoints au Maire, élus locaux et municipaux, femmes de marchés et membres des associations de consommateurs, le maire Léhady Soglo a lancé les travaux prévus pour durer trois jours.

Une fois le nettoyage terminé, des places seront aménagées pour accueillir de nouvelles personnes notamment les sinistrés. Les gravats ramassés serviront à recharger plusieurs grandes pénétrantes de Cotonou afin de les rendre plus praticables pour les populations. Enfin, il est prévu la réhabilitation ou la construction de nouvelles infrastructures sur certains sites identifiés dans la ville.

Le maire lors de la cérémonie de lancement des travaux a salué le calme et la tolérance dont ont fait preuve les sinistrés lors du passage des engins lourds. Il a ensuite invité les usagers des domaines publics à ne plus les occuper à nouveau. Le souci de l’autorité municipale est de faciliter la vie à ses administrés principalement aux femmes qui, à travers leurs activités génératrices de revenus, constituent les piliers de leurs familles respectives.

Après la cérémonie, le maire et sa délégation ont sillonné plusieurs marchés pour s’assurer de l’effectivité des travaux de nettoyage. Cette initiative du Maire Léhady Vinagnon SOGLO s’inscrit dans la droite ligne de sa vision de faire de 2017, l’année de la salubrité et du civisme dans la ville de Cotonou. Ainsi, les marchés de Houénoussou, Gbèdégbé, Vèdoko, Kouhounou, Kindonou, Menontin, Fifadji, Sainte Rita et Wologuèdè ont reçu la visite du Maire Léhady SOGLO et sa suite. A chaque étape, le Maire a donné des instructions fermes pour le nettoyage effectif et l’aménagement des places dans ces marchés. Il a ensuite promis repasser pour vérifier la mise en œuvre de ces instructions. D’autres équipes constituées des adjoints au maire ont sillonné les autres marchés secondaires pour le même exercice. Du point fait à la fin de la journée, il ressort que les résultats ont été positifs.