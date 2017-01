Activités du Cos-Lépi: La liste électorale actualisée à crédit

Par Ismail Keko 19 Jan 2017 à 00:21 75

Selon l’honorable Idrissou Bako, les tâches confiées au Cos-lépi ont été faites à coup de dettes avec la détermination et la conscience des membres du Cos-Lépi et de l’Ant. Il a déploré les maigres moyens financiers qui ont été mis à leur disposition par le gouvernement du président Patrice Talon.

A l'en croire sur les 2.599.151.850 FCFA demandés au gouvernement, seulement 500 millions FCFA ont été octroyés à l’institution, soit 19,24% après quatre mois d’activités. C’est un budget élaboré avec la participation des différentes composantes et des différents centres de décision dont le ministère de l’Economie et des Finances, celui des relations avec les institutions et qui a fait l’objet d’une communication et adopté en conseil des ministres.

« Ce montant n’a pas pu couvrir les charges liées au paiement des prestataires, des indemnités des membres du Cos et leurs collaborateurs et tous les relais du Cos sur le terrain » a-t-il déclaré.

Il reconnaît toutefois, qu'une assurance a été donnée pour le paiement de toutes ces dettes dès que le complément de fonds sera disponible. Le député Idrissou Bako dira que, malgré ses moyens qui leur ont été octroyés, les résultats probants ont été atteints. Il s’agit notamment, de l’élaboration des différents documents d’orientation politique et stratégique au nombre desquels figure le chronogramme des activités couvrant la période légale, l’élaboration et l’adoption en interne du plan de communication, la formation des formateurs aux techniques et principes d’actualisation de la Lépi, la formation sur le terrain des coordonnateurs départementaux, des coordonnateurs de zones, des commissaires communaux d’actualisation, des délégués d’arrondissements d’actualisation, le déploiement des outils de collectes de données, l’affichage des listes électorales sur toute l’étendue du territoire national et le démarrage de la collecte de données de réclamation, d’inscription et de radiation depuis le 05 octobre 2015, le chargement des kits biométriques en vue de leur redéploiement sur le terrain aux fins de la phase d’enregistrement complémentaire.

Pour finir, le député Bako a affirmé, après la mission sur le terrain, il a été enregistré au total 405 000 demandes d’inscription dont 154 000 justifications et 251 000 citoyens n’ayant pas pu justifier leur omission. Aussi, affirme t-il que, 200 910 cartes d’électeurs ne sont pas distribuées à ce jour et qu’il reste quelques activités encore pour parachever le processus de la mise à jour