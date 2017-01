Bénin: Houngbédji reçoit les vœux du Secrétaire Général de la francophonie

Par Ismail Keko 17 Jan 2017 à 08:23 145

L’Organisation Internationale de Francophonie (OIF) est toujours disponible à accompagner le parlement béninois dans le processus d’adoption de cyber législation francophones en 2017.

C’est du moins l’essentiel du contenu du message adressé hier par La Secrétaire Générale de la Francophonie au président de l’Assemblée nationale du Bénin, Me Adrien Houngbédji.Ainsi, par le truchement de Eric Adja, Directeur adjoint de la francophonie économique et numérique de l’OIF, le président Adrien Houngbédji a reçu les bons vœux de santé, de paix et de bonheur pour l’année 2017. Aussi, a-t-il réitéré la disponibilité de l’OIF à poursuivre son soutien pour la réalisation de la vision de l’institution parlementaire en matière de développement du numérique au sein du Parlement du Bénin.

Il rappelle qu’à la suite du séminaire parlementaire de Grand-Popo en octobre 2016 dernier et de l’Agora numérique au Senat français à Paris en décembre 2016 dernier, l’OIF serait disposée à continuer en 2017, avec les honorables députés, l’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf) et divers partenaires techniques et financiers et bien sûr en accord avec le gouvernement béninois, le processus d’adoption de cyber législations francophones, comme le souhaite le président Adrien Houngbédji. Autrement dit, ce message vient renforcer davantage les nombreuses ambitions que nourrit le patron du parlement béninois.