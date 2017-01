Gouvernance Talon: Le PAG a la bénédiction de l’église Catholique du Bénin

Par Léonce Gamaï 17 Jan 2017 à 01:59 60

A travers un communiqué en date du 14 janvier dernier, la Conférence épiscopale du Bénin s’est prononcée sur le Programme d’action du gouvernement (Pag), lancé le 16 décembre 2015.

La Conférence épiscopale du Bénin a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l’année pastorale 2016-2017 du 12 au 14 janvier dernier. Cette rencontre de l’ensemble des évêques du Bénin s’est déroulée au siège de l’Episcopat, à Cotonou. Durant la réunion, ils se sont penchés sur des sujets d’ordre socio-politique ainsi que des questions ecclésiales.

Sur la situation socio-politique nationale, les patrons de l’Eglise Catholique au Bénin « saluent les efforts du Gouvernement pour la mise en œuvre de la nouvelle carte sécuritaire dont les premiers fruits se traduisent déjà, par une diminution notable des braquages et vols à mains armés », indique le communiqué final de la session. Ils ont aussi « salué la publication, le 16 décembre 2016 du Programme d’action du Gouvernement ». La mise en œuvre effective du Pag, poursuit le communiqué, « réduira la pauvreté et la misère, et donnera une nouvelle impulsion au développement de notre pays. Pour cela, les Evêques du Bénin souhaitent vivement que les personnes chargées de l’application dudit programme mettent au-dessus de tout, l’intérêt supérieur du Benin. »

Lire Bénin : Téléchargez ici la version complète du PAG

Dénommé « Bénin révélé », le Pag pour la période 2016-2021 contient les ambitions chiffrées du régime du président Patrice Talon. La vision du gouvernement dirigé par l’ancien roi du coton est de relancer durablement le développement économique du Bénin. Cette vision se fonde sur trois piliers et sept axes stratégiques que sont la consolidation de la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance, l’engagement de la transformation structurelle de l’économie béninoise et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le tout sera concrétisé à travers quarante-cinq projets phares, quatre-vingt-quinze projets sectoriels et dix-neuf réformes institutionnelles. Son coût s’évalue à plus de 9000 milliards Fcfa avec pour effet la création de 500 000 emplois et l’accès à l’eau potable et aux soins de santé de base à toutes les couches de la société.