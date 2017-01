Bénin: Léhady Soglo en communion avec ses administrés

Par Arthur Sélo 16 Jan 2017 à 09:50 47

Accompagné de ses adjoints, le maire de Cotonou Léhady Soglo a effectué, samedi 13 janvier 2017, une tournée dans tous les arrondissements pour présenter à leurs administrés les meilleurs vœux et profiter pour lancer les réjouissances populaires.

Dans un contexte marqué par les opérations de libération des espaces publics ayant occasionné beaucoup de dégâts et des sinistrés, le maire Léhady Soglo a lancé les festivités populaires de la nouvelle année. Et face à la situation difficile que travers ses administrés, le maire a exprimé ses compassions aux sinistrés et leur a présenté les mesures d’accompagnement prévus par le conseil municipal de Cotonou en vue de soulager leurs peines. Au nombre de ces mesures, il y a la mise en place des bureaux d’écoute dans tous les arrondissements de la ville, la disponibilité de plus de 1000 places au niveau des 36 marchés secondaires de Cotonou pour accueillir les sinistrés. Aussi, sur instruction de l’autorité municipale, des études sont en cours pour la construction des marchés spécialisés sur les différents sites déjà identifiés. Cette tournée a permis à Léhady Vinagnon Soglo de dévoiler à ses administrés, ses priorités au titre de l’année 2017 qu’il a spécialement dédiée à la lutte pour la salubrité et le civisme dans la ville. «2017, c’est l’année des réalisations concrètes. C’est une année au cours de laquelle nous allons travailler pour mériter votre confiance », a promis le maire. Et c’est dans la liesse et la convivialité que les populations de Cotonou ont accueilli leur Maire à chaque étape de sa tournée dans les 13 arrondissements. Très satisfaites de ce moment de réjouissance que leur offre la municipalité de Cotonou, les populations ont manifesté leur joie et gratitudes à l’endroit du maire pour la prise en compte de leurs différentes préoccupations.

A noter que cette tournée intervient après la cérémonie de présentation de vœux du Maire à l’ensemble du personnel municipal de Cotonou, le vendredi dernier sur la grande cour de la Mairie. Au cours de cette cérémonie le maire avait honoré 27 agents municipaux appelés à faire valoir leurs droits à la retraite.