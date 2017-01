Présidentielle 2016: Houngbédji revient sur la pirouette du Prd

Lors d’une cérémonie de présentation de vœux entre militants, élus et responsables du Parti du renouveau démocratique (Prd), le président Adrien Houngbédji a tenté de justifier le zigzag du parti lors de l’élection présidentielle de mars 2016.

Soutien du candidat Lionel Zinsou avec la promesse d’une victoire au premier tour, le Prd n’a pas tardé à faire allégeance au vainqueur Patrice Talon. Raison avancée: la détermination des responsables à mettre fin à vingt-cinq années d’appartenance à l’opposition.

Plusieurs mois après, le président Adrien Houngbédji s’est prononcé sur cette volte-face du Prd. C’était ce samedi 14 janvier lors de la cérémonie de présentation de vœux entre militants, élus et responsables du parti, tenue dans un hôtel à Porto-Novo.

« Il y a eu l’élection présidentielle de 2016. Mais avant, il y a eu nos congrès, nos universités de vacances, nos séminaires, nos ateliers. Il y a eu en particulier ce que nous sommes allés dire à Ifangni. Nous avons dit que nous avons fait 25 ans d’opposition et que ça suffit », a rappelé Me Adrien Houngbédji dans sa réponse au message de vœux des militants et élus, lu par Augustin Ahouanvoebla, président du groupe parlementaire du Prd à l’Assemblée Nationale.