Vie des partis politiques: Plusieurs réformes annoncées au Prd

Elus, responsables à divers niveaux du parti du renouveau démocratique ont transmis leurs vœux au président du Prd, Adrien Houngbédji. Au nom des élus du parti, c’est le président du groupe parlementaire Prd, Augustin Ahouanvoébla, qui a porté le message en annonçant les nombreux défis qui attendent le parti.

«De grands défis nous attendent. D’abord, cet engagement que nous avons pris avec vous d’accompagner les réformes politiques et institutionnelles annoncées par le Chef de l’Etat; vous les avez jugées nécessaires pour autant qu’elles ne remettent pas en cause les fondations de la Nation. Ensuite, accompagner la gouvernance actuelle du pays tout en légiférant parce que nous sommes un parti qui a, chevillé au corps, le sens des responsabilités.. » annonce le président du groupe parlementaire du Prd, qui a parlé également de mutations profondes au sein du parti avec à la clé la réforme du système partisan « …assumer nos responsabilités nouvelles qui conduisent le parti à regarder dans la nouvelle dynamique que pourraient nous imposer les réformes à venir; ces réformes pourraient engendrer des mutations profondes au sein des formations politiques; ces réformes, Monsieur le Président et très chers collègues militants, pourraient nous amener à prospecter d’autres horizons, conduire les partis vers de grands regroupements politiques avec à la clé, la réforme du système partisan ». Selon les propos du député Augustin Ahouanvoébla, le Prd, n’échappera guère à cette révolution et pour y aboutir, l’heure est à la réconciliation, au renforcement de toutes les structures horizontales et verticales, à la grande ouverture que le parti ne cesse de prôner depuis peu, vers les militants qui nous ont abandonnés et les autres non militants qui éprouvent de l’admiration pour le parti.

« Chacun de nous doit surmonter son égo, dépasser la peur qui peut l’envahir et reconnaître que seul le travail de terrain et la loyauté payent en politique » a-t-il martelé.

Il sera appuyé dans cette logique par le secrétaire général du Prd, Wabi Fagbémi qui, au nom de la Den, des diverses structures et des militants du parti, adhère à ces réformes politiques et institutionnelles de l’Etat, et se dit prêt à faire preuve de la même détermination et du même sens de responsabilités, face à la crise socio-économique.

Soutien à Talon

En réponse à tout ceci, le président Adrien Houngbédji dira que 2017 est une année de la renaissance mais surtout avec de beaucoup de sacrifices. Il se dit très satisfait des divers vœux avant de dire à son tour ses vœux à tous ses militants. Pour lui, « à l’orée d’une année, on fait toujours un acte de rétrospection. On jette un regard sur ce qui s’est passé l’année écoulée. On en tire des leçons avant de tirer les perspectives pour l’année qui commence ». Toutefois, le président Houngbédji reconnait que «l’année 2016 a été une année particulièrement éprouvante pour notre parti». La gestion du pouvoir n’a pas été occultée par le leader du Prd « Le Maire Zossou est là ! Le Maire d’Ifangni aussi est là ! C’est devant eux que nous avons dit que nous avons fait 25 ans d’opposition et que ça suffit. Nous avons dit que pendant que nous, nous sommes dans la chaleur, d’autres baignent au paradis et dans le bonheur. Nous avons dit que nous voulons aussi les rejoindre au paradis… Quand l’élection s’est terminée, allons-nous oublier ce que nous avons dit à Ifangni ? Par conséquent, nous sommes pour celui qui a été élu. Nous soutenons le président Patrice Talon. Et ce faisant, nous sommes fidèles à nous-mêmes ! Nous sommes fidèles à ce que nous avions annoncé. Croyez-moi, ceux qui ne sont pas contents, c’est ceux qui veulent que nous continuions à rester dans l’opposition et eux au pouvoir. Même si nous n’avons pas grand chose là où nous sommes, nous avons au moins le peu que nous avons. Depuis l’avènement du président Patrice Talon, depuis que nous avons dit que nous le soutenons, nous l’avons fait sans faille ». Abordant le volet des réformes annoncées, le président Houngbédji a affirmé que les réformes se font et se feront par consensus, par le dialogue, par l’écoute des uns et des autres. Et quoi qu’il arrive, dira-t-il, le Prd veut être partie prenante à ces réformes