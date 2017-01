Développement : la ville de Cotonou recoit l'appui de celle de Fès (Maroc)

Par Arthur Sélo 15 Jan 2017 à 15:46 132

Sur invitation du maire Léhady Soglo une délégation de la ville marocaine de Fès conduite par son Maire adjoint et honorable député Dr Omar Fassi Fihria a séjourné à Cotonou la semaine écoulée. Avec les hôtes marocains, l’autorité municipale a eu des échanges constructifs.

Les deux parties ont préparé un jumelage qui verra le jour dans un bref délai entre Cotonou et Fès. Plusieurs projets touchant au développement des populations ont meublé les échanges. Entre autres, il y a l’éclairage public, l’espace vert mais aussi la construction des marchés secondaires.

Le Maire de Cotonou et la délégation de Fès ont également procédé à des échanges d’expériences dans plusieurs domaines. Après la séance du vendredi dernier entre les deux parties, le chef de la délégation marocaine Omar Fassi Fihri et sa suite ont été satisfaits des échanges empreints de convivialité et de partage. La délégation marocaine promet d’être le porte-voix de la Mairie de Cotonou dans la ville de Fès.

Les deux villes entendent entretenir une bonne coopération qui augure d’un avenir radieux pour le bonheur de leurs citoyens. Le Maire Léhady Soglo et la délégation marocaine ont engagé des relations de collaboration et de coopération décentralisée très porteuses dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d’amitié entre les deux villes.

Léhady Vinagnon Soglo s’est réjoui de la coopération agissante et très fructueuse qui existe d’une part, entre le Bénin et le Maroc, d’autres parts entre Cotonou et Fès. Pour lui, ce partenariat va permettre de définir et de mettre en œuvre de façon rapide des projets concrets pour soulager les populations de ces villes. Il explique qu’il sera également procédé à des échanges de formation et de renforcement de capacités entre les cadres techniques de la municipalité de Cotonou et ceux de la ville de Fès.