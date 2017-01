Bénin: Les cadres de l’administration locale examinent les outils d’opérationnalisation du budget 2017

Par Arthur Sélo 13 Jan 2017 à 09:43 157

Depuis hier jeudi 12 janvier 2017, il se tient un atelier de revue du Pta et Pcc gestion 2016, et la validation des outils d’opérationnalisation du budget-programme gestion 2017 du ministère de la Décentralisation et de la gouvernance locale. C’est le directeur de cabinet Noël Gantin qui a lancé les travaux à la salle de conférence dudit ministère.

Evaluation des actions menées en 2016 et validation des documents pour 2017. Pendant deux jours, les cadres de l’administration décentralisée se retrouvent en atelier à la salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cet atelier de deux jours entre dans le cadre de la réforme budgétaire en cours dans notre pays depuis quelques années. Une réforme qui est caractérisée par une logique de planification opérationnelle des activités afin d’assurer une grande efficacité dans l’utilisation des ressources, à travers une responsabilisation des différents acteurs et une meilleure lisibilité du budget. Selon le directeur de cabinet de ce ministère Noël Gantin, l’objectif de cet atelier est d’apprécier dans un premier temps, les activités menées au cours de l’année 2016 et de valider les projets d’outils d’opérationnalisation élaborés par les différentes structures de ministère. Il a expliqué que l’année 2016 a été perturbée par une série de facteurs défavorisants. Ces facteurs ont largement contribué à freiner la volonté des cadres de mettre en œuvre les activités programmées au Pta de ce ministère. Mais les efforts fournis dans le dernier trimestre ont permis de réduire l’écart dans la consommation des crédits au cours des trois premiers trimestres de la gestion 2016.

Ainsi, aux dires du Directeur de la programmation et de la prospective Epiphane Djivo, au 31 décembre 2016, le taux d’exécution physique du Plan de travail annuel (Pta) est de 74,29 % contre 71,25% en 2015. Quant au taux d’exécution financier, il est de 87,40% base engagement et 86,46% base ordonnancement. Cet atelier est donc une occasion pour les acteurs d’apprécier au regard des prévisions les activités menées, de faire ressortir les écarts éventuels, d’identifier les difficultés rencontrées et d’arrêter ensemble les moyens susceptibles d’être mis en œuvre. Ils devront se prononcer aussi sur la pertinence et l’efficacité des activités programmées au Pta du ministère gestion 2017. Et le directeur de cabinet du ministère se dit confiant qu’avec assiduité et détermination, les conclusions de cet atelier vont permettre d’atteindre progressivement les objectifs assignés à ce département ministériel