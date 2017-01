Ministère de l’Energie: Les cadres examinent les documents d’opérationnalisation du budget 2017

Par Arthur Sélo 12 Jan 2017 à 10:08 188

Le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines Jean-Claude Houssou a lancé, hier mercredi 11 janvier 2017 à l’Infosec de Cotonou, l'atelier de revue des Pta et Pcc gestion 2016 et de validation de ceux de 2017.

La revue du Plan annuel de travail (Pta) et du Plan de consommation des crédits (Pcc) est une exigence de la gestion axée sur les résultats. Alors, comme à son habitude, le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines organise depuis hier un atelier de deux jours. Les cadres de ce ministère passent en revue le Pta et le Pcc gestion 2016 au 31 décembre 2016 et vont procéder à la validation des documents d’opérationnalisation du budget 2017.

Concernant le Pta et le Pcc gestion 2016, le directeur de la Programmation et de la prospective, Thiery Sohoto, a indiqué que le budget 2016, après la loi de finances rectificatives, a été exécuté à un taux de 70% environ au 31 décembre 2016. Sa mise en œuvre a fondamentalement permis de poser les premières pierres pour la construction du Bénin révélé à travers la réduction sensible du délestage et le renforcement du système d’approvisionnement en eau potable au Bénin. Il convient de noter que ce ministère a bénéficié des engagements en dépassement d’environ 31 millions de Fcfa qui ont servi entre autres à la réalisation des travaux de construction de réseaux électriques dans 17 localités, la location de centrales et acquisition d’un transformateur et d’un poste. Au nombre des difficultés rencontrées, il y a la non appropriation de la grille de pondération des tâches retenues, ce qui biaise le calcul du taux d’exécution physique des projets et le blocage momentané de l’exécution du budget gestion 2016 du ministère suite au changement de régime.

Après le point de la gestion 2016, les cadres vont procéder à la validation des documents d’opérationnalisation du budget 2017. Pour le ministre Jean-Claude Houssou, cet atelier revêt une importance capitale dans la mise en œuvre efficiente de la tranche annuelle 2017 du Programme d’action du gouvernement (Pag) 2016-2021. Selon le ministre, les différentes actions prévues dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et dans mines ne pourront être correctement exécutées qu’à travers une planification opérationnelle objective, pertinente, cohérente et anticipée. «Les principaux résultats attendus doivent permettre à notre département ministériel de disposer d’un tableau de bord qui permet une bonne exécution et un suivi efficace des activités et projets inscrits à son portefeuille gestion 2017», a indiqué le ministre Houssou. Il a rappelé que les ressources accordées à ce ministère au titre de l’année budgétaire 2017, ont triplé par rapport à 2016. Cet atelier prend fin ce jour