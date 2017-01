Activités parlementaires: Une délégation de parlementaires béninois aux assises de la Waapac

Par Ismail Keko 12 Jan 2017 à 05:49 103

Dans le cadre de la septième Assemblée et Conférence de l’Association ouest africaine des commissions de finances (Waapac) qui se déroule du 10 au 12 janvier 2017 à l’hôtel Gaweye à Niamey au Niger, une délégation des parlementaires béninois, notamment des membres de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale du Bénin, se trouve à Niamey.

La délégation est composée du président de la commission des finances et des échanges, Raphael Akotègnon et de son rapporteur l’honorable Gérard Gbénonchi et d’un cadre de l’administration parlementaire d’appui à cette commission des finances et des échanges. Le thème principal de cette édition est placée sous le thème « Lutte contre les flux financiers illicites (Ffi) en Afrique de l’ouest : le rôle des parlementaires et des institutions supérieures de contrôle ». Les ambassadeurs béninois devraient assurer hier, deuxième journée de cette conférence, la modération de trois sous-thèmes à savoir premièrement « le rôle des institutions supérieures de contrôle dans la lutte contre les flux financiers illicites (Ffi) », deuxièmement « Institutions financières et Ffi : une partie du problème ou une partie de la solution » et troisièmement « le rôle des organismes de sécurité et des unités ‘de renseignement dans la lutte contre le Ffi ».