Assemblée nationale: Le personnel civil et militaire présente les vœux au président Houngbédji

12 Jan 2017

Comme il est de coutume au début de chaque année, le personnel de l’administration parlementaire et le personnel militaire de cette institution présentent les bons vœux du nouvel an au président de l’Assemblée nationale.

C’est le lundi dernier que le personnel s’est conformé à cette tradition au palais des gouverneurs en présence du président Adrien Houngbédji en personne et des autres membres de la conférence des présidents. C’est le secrétaire général du syndicat de l’institution parlementaire, le Synapa, André Odoun-Aro qui a ouvert le bal de la présentation de vœux. Après avoir félicité le patron de l’administration parlementaire pour tous les efforts consentis pour rendre l’administration plus performante et améliorer les conditions de travail du personnel, ce fut l’ occasion pour ce dernier de présenter au président de l’Assemblée nationale les meilleurs vœux pour cette année 2017. Quant au secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Thomas Dassi, il n’a pas dérogé à la tradition de vœux. Ainsi, se faisant le porte-voix du personnel et en tant que patron de l’administration parlementaire, il a pris l’engagement au nom du personnel de jouer pleinement sa partition. C’est au tour du président Adrien Houngbédji de présenter les bons vœux au personnel qui abat un travail remarquable au sein de l’administration. Il faut remarquer également la détermination du président de l’Assemblée nationale de voir améliorées les conditions de vie et de travail de ce personnel et aussi d’œuvrer pour le renforcement de leur capacité à travers une série de formations. Ce qui a été fait avec satisfaition en 2016 et le président Houngbédji a promis de faire davantage en 2017