Assemblée nationale : Le gouvernement à la barre ce jour à l’hémicycle

Par Ismail Kèko 12 Jan 2017 à 03:17 58

Après les discussions houleuses qui ont émaillé la séance plénière sur les questions au gouvernement du jeudi dernier au palais des gouverneurs, aujourd’hui des membres du gouvernement du nouveau départ sont également attendus à l’hémicycle pour donner des clarifications sur certains dossiers d’actualité qui défraient la chronique.

A cet effet, plusieurs ministres du gouvernement Talon devront faire face aux préoccupations des honorables députés. Entre autres sujets à débattre au cours de la plénière de ce jour, figurent la question au gouvernement relative à la problématique de la location des groupes électrogènes posée par le député Dakpè Sossou, la délimitation des unités administratives du Bénin, question posée par l’honorable Edmond Zinsou et 11 autres députés, les conditions carcérales au Bénin posée par le député Eric Houndété, la gestion des logements sociaux et l’évaluation du projet de construction des logements sociaux, question posée par l’honorable Kora Gounou Zimé et son collègue Dakpè Sossou et le dossier relatif à la non application des dispositions de l’article 28 de la loi N° 2011-26 du 27 septembre 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, question posée par l’honorable Louis Vlavonou