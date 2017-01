Déguerpissement : La Cstb invite le gouvernement à corriger le tir

Par Didier Amoussou 12 Jan 2017 à 03:11 66

La première session du Comité confédéral national (Ccn) de la Cstb s’est tenue hier mercredi 11 janvier 2017 à la bourse de travail à Cotonou. Les responsables de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) ont saisi l’occasion pour fustiger les méfaits de l’opération du déguerpissement en cours dans le pays et inviter le gouvernement à corriger le tir.

Depuis le 4 janvier dernier, a démarré au Bénin une opération de déguerpissement des installations économiques sur les espaces publics. Décidée par le gouvernement dit de la rupture et conduite par la préfecture, cette opération à vocation d’assainissement des grandes villes du pays, suit son cours et comme on pouvait l’imaginer fait d’importants dégâts économiques dans presque tous les secteurs d’activités.

les conséquences néfastes d’une telle opération sur la vie quotidienne des citoyens béninois sont énormes et interpellent les acteurs de la société civile. Hier au détour de sa première session du comité confédéral national (Ccn) de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Csbt) est montée au créneau pour fustiger le caractère violent de l’opération et dénoncer ses méfaits sur la vie quotidienne des pauvres citoyens.

Dans son discours introductif à la session, le secrétaire général de la Cstb Paul Essè Iko a rappelé que « depuis quelques jours, les populations notamment celles de Cotonou et de nos grandes villes subissent des tracasseries dues aux déguerpissements imposés par le gouvernement. » « Les citoyens installés aux abords des trottoirs pour le petit commerce sont sommés de quitter les lieux et d’aller chercher fortune ailleurs. On ne sait où. » Ainsi « toutes les formations économiques communément appelées les petites et moyennes entreprises sont détruites. Et la faim est coriace et impitoyable. » s‘est indigné le Sg de la Cstb.

Face à tous ces dégâts économiques et difficultés sociales causées aux pauvres citoyens par l’opération de déguerpissements en cours, la Cstb interpelle alors le gouvernement et l’invite à corriger le tir en arrachant les domaines publics volés à l’Etat par des fonctionnaires indélicats pour en faire des marchés afin de reloger les pauvres gens. Pour finir la Cstb exhorte les Béninois à ne pas lâcher prise face aux violations de nos libertés chèrement acquises de haute lutte.