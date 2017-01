Média : sit-in vendredi prochain des professionnels à la HAAC

Par Yao Hervé Kingbêwé 11 Jan 2017 à 20:20 129

Le siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) sis à côté de la Direction générale des douanes et droits indirects sera assiégé vendredi 13 janvier prochain. Le bureau exécutif de l'Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), par un communiqué parvenue à la Rédaction du quotidien La Nouvelle Tribune, y annonce un géant sit-in.

Ceci, à en croire le communiqué signé par le Président Franck Kpotchémè, « pour dénoncer le chômage prolongé dans lequel le Président de la HAAC a mis des centaines de professionnels des médias du fait de la fermeture, sans mise en demeure de leurs organes et en violation de la loi organique sur la HAAC et du Code de l’information et de la communication ». Le sit-in est prévu pour se dérouler à partir de 7 heures. A cet effet, le bureau de l’UPMB invite tous les professionnels des médias, les consommateurs de la presse, les syndicalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile à faire le déplacement pour défendre la liberté chèrement acquise et dire « plus jamais ça au Bénin ».

Il faut rappeler les organes de radio et de télévision dont il s’agit ont été fermés par mesure conservatoire prise par le Président de la HAAC, Adam Boni Tessi, fin novembre dernier pour violation des conventions qui les lient à l’instance de régulation des médias. Laquelle violation serait due au changement du lieu d’émission sans information préalable de l’autorité de régulation.

Aux lendemains de cette décision conservatoire, les faîtières de professionnels des médias avaient annoncé le boycott de la 8ème Conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique (Circaf) tenue à Cotonou du 6 au 8 décembre dernier avant de se rétracter. Depuis lors, elles ne s’étaient plus prononcées jusqu’à maintenant.