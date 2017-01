Bénin : l’organisation du Ministère des Finances modifiée

Par Yao Hervé Kingbêwé 10 Jan 2017 à 19:30 1063

Rechercher OK

L’organisation actuelle du ministère de l’Economie et des Finances va connaître une modification. Le gouvernement du Président Patrice Talon lors du conseil des ministres du 4 janvier dernier a en effet adopté un projet de décret pour actualisé le décret n°2016-421 du 20 juillet 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie et des Finances.

Selon les informations contenues dans le communiqué final du conseil des ministres, cette actualisation a consisté à prendre en compte les modifications intervenues dans l’organisation dudit ministère. Lesquelles modifications portent sur la création de la Cellule des voyages officiels (CVO), la suppression de la Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du Fonds européen de développement (CFED), la création de l’Unité technique d’appui à l’Ordonnateur national du Fonds européen de développement (UTFED), à la création de l’Unité d’appui Stratégique du Ministre de l’Economie et des Finances (USMEF), la suppression de deux directions techniques au niveau de la Direction générale des impôts (DGI) suite à la création de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF).

Les modifications sont par ailleurs relatives à la création et à la transformation d’autres directions techniques au sein de la même direction générale pour plus d’efficacité.