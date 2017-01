Décès du Président Zinsou: énième hommage des missions diplomatiques et consulaires

Par Olivier Ribouis 09 Jan 2017 à 12:31 120

Tout en enregistrant l’arrivée au pouvoir d’un nouveau Président en 2016, le Bénin a aussi perdu un de ses anciens Présidents au cours de la même année. Emile Derlin Zinsou, ancien Chef d’Etat béninois est mort en juillet dernier, trois mois après l’arrivée au pouvoir du Président Patrice Talon.

Le corps diplomatique a rendu un énième hommage à l’illustre disparu. « L’année 2016 est malheureusement aussi l’année de la disparition d’un digne fils du Bénin : le président Emile Derlin Zinsou, un grand patriote béninois, un panafricaine convaincu, et un humaniste. Au nom de mes collègues, je saisis cette occasion pour renouveler à vous-mêmes, au Gouvernement, et au peuple du Bénin, sans oublier la famille de l’illustre disparu, nos condoléances les plus attristées. Qu’il repose en Paix ! Amen. » a déclaré la doyenne du corps diplomatique, porte-parole des chefs de missions diplomatiques et consulaires dans son discours de vœux au Président Talon. Décédé le 29 Juillet 2016 dans sa 98ème année, Emile Derlin Zinsou a dirigé l’ex-Dahomey actuel Bénin de juillet 1968 à décembre 1969. Il est l’oncle de Lionel Zinsou, l’ancien premier-ministre béninois et candidat malheureux au second tour de la présidentielle de mars dernier face au Président Talon.