Diplomatie : bilan des déplacements de Talon fait par le corps diplomatique

09 Jan 2017

Que retenir des déplacements à l’étranger du Président Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016 ? A l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux au Chef de l’Etat béninois, les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Bénin lui ont dressé un bilan de ses voyages à l’extérieur.

A lire dans cet extrait du discours de la doyenne du corps diplomatique, porte-parole des chefs de missions diplomatiques et consulaires.

« …Excellence Monsieur le président,

Sur le plan diplomatique, si vos premières visites ont été réservées à la France et aux pays voisins ; Nigeria, Niger, Togo ; sans oublier la Côte d’Ivoire, témoignait ainsi de votre volonté de raffermir et de développer les relations traditionnelles d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre eux et le Bénin, vous n’avez pas manqué de faire preuve d’espoir, d’initiatives et d’ouverture vers de nouveaux horizons. Votre visite au Rwanda où de nombreux accords ont été signés rentre dans ce dernier cadre. Vous avez pris de même, votre bâton de pèlerin pour aller partout où la voix du Bénin doit être attendue et ses intérêts défendus. C’est ainsi que vous avez été à la Conférence internationale de Tokyo pour le développement du cadre 6 du 27 au 28 août en Nairobi au forum Investir en Afrique les 7 et 8 septembre en Chine où vous avez émis le souhait que ledit forum soit un point de départ d’un nouvel engagement pour le développent de l’Afrique par des investissements productifs et rentables auxquels nos pays africains pourraient désormais répondre. L’assemblée générale des Nations unies le 22 septembre à New-York où vous avez mis l’accent sur la nécessité d’éradiquer la pauvreté. A la COP 22 tenue le 16 novembre 2016 à Marrakech sur les changements climatiques où dans votre discours vous avez annoncé la proposition du Bénin de promouvoir et d’abriter un centre international de recherches pour répondre concrètement aux effets néfastes du changement climatique en Afrique en lien avec l’institut international pour l’Afrique tropicale. Sans oublier l’offensive diplomatique dans le Golf dont les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite au cours de laquelle vous avez négocié d’importants financements et la promesse d’ouverture d’une ambassade d’Arabie Saoudite au Bénin. Ainsi que la participation du 22 au 24 novembre 2016 au 4e Sommet Afrique monde Arabe sur le thème : Ensemble pour le développement durable et la coopération économique. La tenue à Cotonou du Caucus africain le 4 août 2016 regroupant les représentants des institutions de Bretton Wood, les ministres des Finances et de l’économie, du Développement et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays africains vous a offert l’occasion d’appeler les participants à un plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de l’Afrique… ».