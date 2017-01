Bénin: Les ambassadeurs Moudjaidou, Adjovi et Sounon au cabinet de Houngbédji

Par Ismail Keko 09 Jan 2017 à 09:22 465

Trois nouveaux ambassadeurs étaient reçus le mercredi dernier au cabinet du président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji.

Il s’agit d’une part de Madame Marcelline Paulette Adjovi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la République Fédérale du Nigéria, de Monsieur Moudjaïdou Soumanou Issifou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près l’Etat du Koweit et enfin René Koto Sounon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie. En effet, c’est une tradition diplomatique. Avant de rejoindre leurs postes d’affectation, les ambassadeurs nouvellement promus, recueillent les conseils et préoccupations des responsables des institutions de la République. C’est dans ce cadre que chacun d’entre eux est venu rendre visite au président de l’Assemblée nationale. Ce dernier leur a donné les orientations nécessaires à la réussite de leurs missions. A en croire Moudjaïdou Soumanou Issifou, porte-parole de ces diplomates, outre les conseils, le président de l’Assemblée nationale a insisté pour qu’ils travaillent au rétablissement de la coopération parlementaire entre leurs pays d’accueil et le Bénin. Il est vrai que l’Etat central entretient d’excellentes relations d’amitié avec les pays ci-dessus cités, mais au plan parlementaire, la coopération directe est presqu’inexistante. Les nouveaux ambassadeurs ont donc pour mission entre autres, de corriger cet état de chose