Bénin: L’honorable Rosine Dangniho plaide pour la relance de la filière palmier à huile

09 Jan 2017

La relance de la filière palmier à huile préoccupe à plus d’un titre les parlementaires béninois. A cet effet, le deuxième secrétaire parlementaire de l’Assemblée nationale, l’honorable Dakpè Sossou, a introduit sur la table du gouvernement, une question d’actualité sur ce dossier.

Ainsi, au cours des débats à l’hémicycle, des députés ont tiré la sonnette d’alarme et se sont faits les défenseurs de cette filière qui meurt au Bénin. C’est le cas de l’honorable Rosine Dangniho qui interpelle le gouvernement du nouveau départ à prendre à bras le corps ce dossier pour une meilleure relance de cette filière

Lire un extrait de ses propos

« …C’est un crime vis-à-vis de notre jeunesse si nous ne réactivons pas cette filière parce que ça va diminuer beaucoup le chômage. L’huile de palme se vend aujourd’hui comme de petits pains au Nigéria. Nos mandants ne font que nous déranger chaque fois à travers de petits crédits pour pouvoir acheter des graines et préparer l’huile de palme…Le palmier à huile est donc une grande richesse pour nous et les dirigeants font semblants de ne pas le savoir. Ce n’est pas une filière à négliger…On ne peut pas être les premiers hier et devenir les derniers aujourd’hui…Au niveau des Car et Urcar, ce qui se passe est dramatique. Les gens s’entretuent tout le temps. C’est également un dossier fortement politisé et il y a trop de détournements. Mais ça ne peut pas continuer sous la rupture. Moi j’ai foi en cette équipe et je suis sûr que le président de la République ne va pas baisser les bras. C’est une filière qui peut créer beaucoup d’emplois parce qu’il y a trop à faire dans le palmier à huile… ».