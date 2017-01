Réformes au Bénin : Talon appelle à un «consensus facile»

Par Yao Hervé Kingbêwé 06 Jan 2017 à 23:04 29

C’est un secret de polichinelle. Le Président de la République du Bénin, Patrice Guillaume Athanase Talon, veut opérer de grandes réformes politiques et institutionnelles.

Pour y parvenir, le chef de l’Etat voudrait pouvoir compter sur les institutions de la République. Ce vendredi 6 janvier 2017, le patron de l’Exécutif a saisi l’occasion à lui offerte par la cérémonie d’échanges de vœux de nouvel an pour une nouvelle fois solliciter la collaboration de ces dernières.

Extrait de son allocution

« L’avenir tient désormais de la concrétisation du projet de société que j’ai proposé pendant la campagne électorale puis décliné dans le programme d’actions du gouvernement 2016-2016. Aussi, ai-je foi qu’un effort collectif soutenu servira de levier à la réalisation rapide de cet ambitieux programme. Les réformes annoncés et attendus dont certains sont déjà engagés aboutiront grâce à la contribution de chacune des institutions de la République et je ne peux que me réjouir de la disponibilité.

Vous avez raison, monsieur le Président d’avoir souligné les conditions voire les exigences d’une politique de réforme structurelle. Mon gouvernement et moi-même en mesurons l’importance. Mais j’ai confiance que l’ensemble des institutions que vous représentez jouera pleinement son rôle. Les réformes ont besoin de consensus pour produire leurs effets. Le Bénin a l’habitude de donner la preuve du consensus facile. Il nous faudra sans doute du temps, de la méthode, de la rigueur et de la persévérance, de la foi et de la patience. J’ai toujours compris que lorsqu’on emprunte le chemin des changements profonds, le temps et la pédagogie deviennent des facteurs déterminants du succès. Dans ces conditions, le gouvernement ne peut qu’être garant de ce dialogue républicain apaisé, chose dont nous sommes tous fiers déjà. »