Bénin : Quand Adrien Houngbédji parle des qualités du Président Talon

Le Président de la République, Patrice Talon, comme le veut la tradition, a reçu ce vendredi 6 janvier 2017, les vœux des institutions de la République. C’est à la faveur d’une cérémonie fort simple qui a eu pour cadre la salle des Ambassadeurs du palais de la Présidence de la République.

Lors de cette cérémonie, le Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, est celui qui a été désigné par ses pairs pour porter souhaiter « bonne année » au Président Talon.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, la deuxième personnalité de l’Etat, jetant un regard rétrospectif sur l’année 2016, a salué la performance du Bénin qui réussi une nouvelle fois à procéder à une « alternance démocratique non contestée » à la tête de l’Etat à travers l’élection présidentielle de mars 2016 annoncée comme l’élection de tous les dangers. Le Président de l’Assemblée nationale a également évoqué les qualités du chef de l’Etat. Lire ci-dessous un extrait de son discours.

« En organisant dans la paix et dans la transparence, les élections présidentielles de mars 2016 et en réalisant à cette occasion, une alternance démocratique non contestée, notre pays le Bénin est resté fidèle à lui-même et aux valeurs qui l’inspirent depuis maintenant un quart de siècle. La performance mérite d’être saluée car les indicateurs n’auguraient pas d’une issue apaisée. Le peuple béninois, ses institutions républicaines, ses acteurs politiques à différents niveaux, chacun à sa place et dans son rôle, a joué une partition remarquable. La vôtre, monsieur le Président, fut un modèle de discrétion, de courtoisie, de pugnacité, de conviction et d’efficacité porteur d’espoir. Votre projet de société a été préféré à d’autres par le peuple béninois qui vous a crédité de la capacité d’assurer le bien-être de vos concitoyens par la consolidation des acquis démocratiques et l’amélioration de nos performances économiques et sociales. La déclinaison de vos actions, la rigueur et l’exemplarité que vous y mettez ne laissent personne indifférent quant aux objectifs avec ténacité vous cherchez à atteindre ».