Dossier siège de l’Assemblée nationale: un surcoût de plus de 10 milliards FCFA révélé

Par Yao Hervé Kingbêwé 06 Jan 2017 à 20:30 670

Rechercher OK

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, était ce jeudi devant la Représentation nationale pour répondre à la question orale relative au dossier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. Et comme on pouvait bien s’en douter, l’autorité face aux députés de la 7ème législature décidés à voir clair dans cette affaire, a fait une révélation, notamment au niveau du coût.

Selon le ministre du cadre de vie, il y a un surcoût de 10 Milliards 617 Millions. Ce surcoût, à en croire le ministre, a été relevé par un comité ad’ hoc installé par le gouvernement du Président Talon pour réévaluer le projet au plan juridique, financier et technique « face à l’ampleur des irrégularités ».

Le ministre a rappelé que les travaux de construction du nouveau siège avaient débuté en 2008, précisément le 14 novembre pour une durée contractuelle de 2 ans. Devant être exécutés sous la maîtrise d’ouvrage délégué de la société SERHAU SA, les travaux de construction étaient, selon le ministre, évalués à 18 Milliards 828 millions 655 mille FCFA. Mais plusieurs années après, précisément en Juin 2012, soit quatre ans après, se désole le ministre, les travaux n’étaient pas achevés. Et ce, a laissé entendre le ministre du cadre de vie, à cause de la « défaillance de l’entreprise en charge des gros œuvres ».

Cette défaillance, on se souvient, avait amené les autorités d’alors à commanditer un audit. Cet audit conduit par l’Inspection générale du ministère avait contraint à l’arrêt des travaux. Plusieurs personnes étaient même interpelées et mises derrière les barreaux. On se rappelle que l’ancien ministre de l’Urbanisme Blaise Ahanhanzo-Glèlè avait été privé de ses mouvements pendant au moins deux jours.

S’agissant de ce que l’actuel gouvernement compte faire, le ministre José Tonato a fait savoir qu’un audit approfondi sera commandité. Ceci, a-t-il expliqué, pour réévaluer le coût d’achèvement des travaux.