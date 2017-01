Bénin: 45 jours de prison pour quatre douaniers coupables de rançonnement

Par Yao Hervé Kingbêwé 05 Jan 2017 à 17:05 1042

Alatchè Babatoundé et Zountchémè Bienvenu, agents de constatation des douanes béninoises en service à la brigade de Cotonou-Port, Aclassato M. S. Giscard, agent de constatation des douanes, chef poste par intérim de Modogan et Mamadou Bio Yaou, brigadier des douanes en service au poste des douanes de Djégou ne sont plus libres de leurs mouvements d’aller et de venir.

Ces quatre éléments des douanes et droits indirects sont en effet privés de leur liberté. Ils sont gardés dans des cellules au camp militaire Guézo à Cotonou dans le cadre de sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par note de service n°001/DGADDI/DGR/SGR du 02 janvier 2017 et n°029/DGADDI/DGR/SGR du 03 janvier 2017. Ces sanctions disciplinaires ont été prononcées à leur encontre par le Directeur Général adjoint des Douanes et Droits Indirects, Philibert Oyéniran.

Les mis en cause se seraient, selon les informations reçues, rendus coupables des faits de légèreté, de mauvaise exécution des services et de rançonnement. Et donc, conformément aux dispositions des articles 83 paragraphe a et 89 du décret n°2016-129 du 17 mars 2016 portant règlement du service de l’administration des douanes, le Directeur général adjoint les a sanctionnés. Il faut souligner que la privation de liberté devrait durer 45 jours.