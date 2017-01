Construction du siège de la HAAC : le gouvernement négocie la résiliation à l’amiable des contrats

Par Yao Hervé Kingbêwé 04 Jan 2017 à 20:56 48

Aux arrêts depuis septembre 2008 pour défaut de financement, les travaux de construction du siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) à Porto-Novo devraient reprendre dans les mois à venir.

Mais les travaux peuvent ne plus être conduits par les entreprises en contrat avec l’Etat dans le cadre de ce projet. Le gouvernement, lors du conseil des ministres de ce mercredi 4 janvier 2017, a en effet instruit Ministre de la Justice et de la Législation et le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, en liaison avec l’Agent Judiciaire du Trésor, aux fins de négocier à l’amiable la rupture des contrats en cours. Ceci, à en croire le ministre d’Etat Pascal Koupaki, pour permettre la poursuite des travaux sur de nouvelles bases. Et l’une des nouvelles bases, c’est que les travaux de construction qui devraient nécessiter quelques 6,8 milliards FCFA seront financés par le privé, précisément en BOT. Les Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et l’Economie et des Finances ont été instruits par le conseil des ministres à cet effet.