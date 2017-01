Energie: le financement de la centrale thermique de 120 MW à Maria-Gléta bouclé

Par Yao Hervé Kingbêwé 04 Jan 2017 à 20:32 111

Garantir une autonomie énergétique de 70% au Bénin à l’horizon 2025. C’est là l’ambition du gouvernement de la Rupture et du Nouveau départ qui envisage dans ce sens construire sur le site de Maria-Gléta dans la commune d’Abomey-Calavi, une centrale thermique de 400 MW.

La première phase de ce projet, une centrale thermique de 120 MW, devrait dans les mois à venir être réalité. Selon le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, le financement nécessaire pour la mise en œuvre de cette première phase du projet a été bouclé. Le montant de 15 milliards FCFA jusque-là manquant pour le bouclage du financement a été obtenu. Fin décembre dernier, précisément le 23 décembre, le gouvernement a en effet signé un accord de prêt avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO. Au terme du premier conseil des ministres de l’année 2017 tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon, le conseil selon le point fait par le ministres d’Etat a pris un décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour ratification de l’accord de prêt. A en croire le ministre d’Etat Koupaki, si l’accord de prêt est ratifié dans un bref délai, dans les 18 à 24 mois qui suivront le projet sera une réalité. Il faut préciser que le coût global de cette première phase est estimée à 107,1 milliards FCFA et est financé par la BID : 78,4 milliards, la BOAD : 10 milliards, la BIDC : 15 milliards et le Budget National : 3,7 milliards.