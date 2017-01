SOBEMAP : le séjour carcéral de l’ancien Dg Antoine Kouthon prolongé

Par Yao Hervé Kingbêwé 04 Jan 2017 à 11:07 317

Pas encore la fin du séjour carcéral pour l’ancien directeur général de la Société béninoise de manutentions portuaires (SOBEMAP), Antoine Kouthon. Impliqué dans une affaire présumée de détournement de deniers publics, l’ancien premier responsable de la SOBEMAP derrière les barreaux depuis le 20 décembre dernier était ce mardi 3 janvier, comme annoncé, au tribunal de première instance de Cotonou pour être situé sur son sort.

Le juge de la 1ère chambre correctionnelle des audiences des fragrants délits du Tribunal de première instance de Cotonou statuant en qualité de juge de premier degré, délibérant en audience publique dans la salle G du Tpi de Cotonou, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. Selon le juge, les faits de détournement et d’abus sociaux mis à la charge de l’ex-Dg SOBEMAP et de certains de ses anciens collaborateurs est une infraction criminelle au regard de la classification tripartite des infractions. Il a donc ordonné le renvoi du dossier devant le juge d’instruction. Conséquence, l’ancien Dg Antoine Kouthon retourne en prison en attendant l’instruction du dossier.

L’affaire, rappelons-le, porte sur une affaire de détournement porte sur un montant de 398 millions de francs CFA. Cette somme représenterait une partie des dettes de la SOBEMAP vis-à-vis d’une société prestataire. Mais alors que des documents indiquent que cette somme a été versée à la société AFC appartenant à un certain Eric Hounguè, la société d’Etat s’est vue adresser une saisie attribution sur le même montant mais cette fois-ci au nom de la société Financial SA derrière laquelle se trouve le même Eric Hounguè. Une situation très ambigüe que les nouvelles autorités ont portée devant la justice pour éclaircissement. L’ex-Dg, lors de son audience le 27 décembre dernier, on se rappelle, avait plaidé non coupable et avait accusé par l’intermédiaire de ses avocats, le promoteur de ces deux sociétés Eric Hounguè de tentative d’escroquerie.