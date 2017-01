Respect du règlement 14 de l’UEMOA : le ministère des infrastructures passe à la répression (vidéo)

Par Yao Hervé Kingbêwé 07 Jan 2017 à 07:56 196

Depuis le 1er juin 2016, le règlement N°14/2005/ CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises est en vigueur. Au Bénin, après plusieurs mois de sensibilisation, les autorités du ministère des infrastructures et des transports, avec à leur tête le Directeur Général des Infrastructures, Jacques AYADJI, ont effectué une descente opinée sur les voies pour s’enquérir du niveau de respect de cette décision communautaire. Reportage ci-dessus.