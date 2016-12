Vœux du nouvel an : Patrice Talon souhaite un peu de fantaisie aux internautes (video)

Par Georges C. 30 Déc 2016 à 16:11 703

Sur Facebook, les internautes ont eu droit aux vœux de l'an présentés par le président Patrice Talon. Avec une popularité certaine sur le réseau social, le président Patrice Talon a décidé de s'adresser à ses concitoyens internautes pour leur présenter ses vœux pour la nouvelle année.

Message du président Talon

Chers amis internautes, bonne année,

Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de vous faire un coucou en direct comme ça, mais cette fois-ci je ne vais pas rater l'occasion. Nous sommes en fin d'année, l'année 2016 s'en va avec ses déceptions, ses peines, mais aussi ses petits bouts de bonheur, on en a eu j'espère bien. Nous rentrons dans une nouvelle année 2017, je souhaite qu'elle soit belle pour tout le monde, qu'elle soit remplie d'espoir, d'espérance, et surtout très peu de peines. Vous savez, on ne peut pas vivre sans peines du tout, mais on peut souhaiter que ce soit de petites choses, légères, de petites déceptions. Alors il y a une chose que je vous souhaite également que vous puissiez vous amuser un petit peu, vivre sans s'amuser c'est pas bien. Donc un peu de fantaisie. Donc bonne année, et que l'année 2017 se déroule jusqu'au dernier jour avec beaucoup de grâces qu'on puisse nous retrouver tous encore à pareil moment à nous souhaiter encore des vœux, à échanger des souhaits.

Bonne année