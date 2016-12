Bénin : Lionel Zinsou, l’homme politique de l’année 2016

Par Olivier Ribouis 29 Déc 2016 à 03:26 1069

Occupé à ses affaires de banquier, Lionel Alain Louis Zinsou l’ancien premier ministre béninois, candidat malheureux à la présidentielle de février-mars 2016, aura été l’homme qui a posé l’acte le plus honorable pour la démocratie béninoise en 2016, passant ainsi pour l’homme politique d’une année de tous les dangers pour le pays.

Au Bénin, plus personne ne parle de lui. Il a réussi à se faire oublier de ses compatriotes. Lionel Zinsou, l’ancien premier ministre béninois ne se mêle plus de la politique de son pays depuis qu’il a échoué à la présidentielle au second tour face à l’actuel chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. Pourtant, un retour sur les grands faits politiques de 2016 au Bénin, et l’on se rend compte qu’il a posé l’acte le plus déterminant pour le renforcement de la démocratie béninoise. Si alternance pacifique il y a eu au Bénin en 2016, Lionel Zinsou en est un acteur majeur. Candidat imposé par Boni Yayi l’indécrottable Président sortant, soutenu par une impressionnante alliance composée des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) - alors au pouvoir-, du Parti du renouveau démocratique (Prd) de Me Adrien Houngbédji chef du parlement et de la Renaissance du Bénin (Rb) troisième force politique du pays dirigeant Cotonou la capitale économique, il a, dès le soir du vote, reconnu sa défaite au second tour après avoir été premier lors de la première manche.

Une tragédie déjouée

Pour un pays comme le Bénin où l’alternance au pouvoir s’observe depuis le lendemain de la Conférence des forces vives de la nation ayant donné lieu à l’avènement du renouveau démocratique, on pourrait être tenté de croire que le geste de Lionel Zinsou n’était qu’une simple formalité. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. La présidentielle de 2016 a été la phase finale d’un combat de gladiateurs entre l’homme d’affaires Patrice Talon et le Président Boni Yayi qui l’a accusé de tentative d’assassinat et de tentative d’empoisonnement contre sa personne.

Personnellement engagé corps et âme dans la campagne, Boni Yayi n’a pas caché son intention de ne pas rendre le pouvoir à celui qu’il qualifie de « bandit », d’« assassin » et autres horribles noms d’oiseaux. Des informations de coulisse font état de ce qu’il en aurait été ainsi jusqu’aux ultimes moments de la présidentielle. C’était sans compter avec la culture démocratique de Lionel Zinsou, le banquier d’affaire de grande renommée. De son propre chef, il a appelé Patrice Talon le vainqueur et l’a notifié sur son compte twitter contre toute attente. « J’ai appelé Patrice Talon ce soir pour le féliciter de sa victoire et lui souhaiter bonne chance » a twitté Lionel Zinsou à 4h41 le 21 mars 2016, quelques heures après la fermeture des bureaux de votes.

La Plateforme des Organisations de la société civile ayant observé le déroulement de tout le processus électoral a d’ailleurs donné un vibrant témoignage au sujet de l’homme. « Avant même que la Cena ne donne les grandes tendances, c’est par un tweet historique que le candidat Lionel Zinsou a révélé le comportement démocratique et fair-play par lequel il a reconnu sa défaite » indique la Plateforme dans son Rapport Général sur l’initiative « Citoyen veille et contribue » publié en août 2016. «Par ce tweet…, le candidat Lionel Zinsou a mis un terme exemplaire et pacifique à une compétition électorale de tous les risques » assure la Plateforme dans le même rapport. De quoi attribuer à Lionel Alain Louis Zinsou la palme d’or de l’homme politique béninois de 2016. N’en déplaise à ses détracteurs