Bénin : Les travailleurs dénoncent la gestion du ministre Agbénonci

Par Marcel Zoumènou 28 Déc 2016 à 03:20 2157

Les travailleurs du Ministère des affaires étrangères réunis au sein du Syndipa-Mae sont sortis hier de la discrétion des bureaux feutrés pour un sit in sur leur lieu de travail. Au menu : folklore de gongs et de tam tams pour perturber la quiétude de leur ministre devenu ces jours-ci un peu sourd à leurs nombreuses revendications.

Les membres du Syndicat national des diplomates interprètes traducteurs et personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères (Syndipat-Mae) ont protesté hier, à la faveur d’un sit-in, contre la gestion de leur autorité de tutelle, le ministre Aurélien Agbénonci. Ce dernier, depuis sa prise de service en avril 2016 a, d'après eux, bafoué la plupart de leurs revendications et a, en plus, rompu le dialogue avec eux. Las de cette attitude de leur ministre de tutelle, les travailleurs ont pris quartier à l’entrée principale du ministère pour se faire entendre et pour rappeler une fois encore quelques unes de leurs revendications restées sans réponse. Ils exigent notamment l’annulation immédiate des décisions d’affectation en poste de deux journalistes et du rappel par le ministre de deux agents de Tokyo et Niamey, la publication sans délai de la liste d’aptitude des agents au titre des affectations en poste pour l’année diplomatique 2016-2017, le paiement sans délai de toutes les primes dues au personnel à ce jour, l’arrêt effectif des fonctions des agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, la relecture de la décision de fermeture de certains postes diplomatiques.

Toutes ces exigences ont été faites devant le ministre Agbénonci qui, voyant le feu venir embraser son ministère s’est dépêché pour écouter les agents. « Le gouvernement du nouveau départ n’est pas responsable des difficultés que nous traversons et comme l’a dit le chef de l’Etat, c’est par révolte qu’il a décidé d’accéder au pouvoir. Dans tous les ministères, il y a des difficultés et c’est dans le dialogue que nous allons trouver des solutions », a déclaré le ministre des affaires étrangères. En effet, selon les déclarations du Sg Syndipat –Mae Daouda Sabi Dramane, le patron de la diplomatie qui était imperméable à toutes sortes de négociations, a subitement senti le besoin d’écouter hier les partenaires sociaux, quelques heures avant la tenue effective du sit-in. Mais les échanges n’ont pas porté des fruits, puisque c’était la première fois que l’autorité se donne la peine de lire la motion de revendication.

Conséquence, les bruits des gongs et des tam-tams, de même que les cris des manifestants ont donné une ambiance surchauffée au Mae ce mardi 27 décembre 2016. Le nouveau Secrétaire général de la Cgtb, Moudachirou Bachabi, fraîchement élu qui faisait son baptême syndical n’a pas manqué de dénoncer la gestion du ministre. « Si nous avons une école d’administration, c’est pour que la diplomatie soit aux mains des professionnels. La Cgtb n’acceptera pas que l’on musèle la démocratie. Je sais que le président Talon n’a pas instruit le ministre pour ce qu’il est en train de faire. La Cgtb est déterminée à lutter pour que la diplomatie revienne aux diplomates, pour que le pays soit respecté », a-t-il laissé entendre. Selon le Sg Syndipat mae, les travailleurs ne sont pas prêts de démordre. Ils mèneront la lutte jusqu'au bout pour faire entendre raison l'autorité

Plateforme revendicative du Syndipat-Mae

l- le paiement sans délai de toutes les primes dues au personnel à ce jour ;

2- l'annulation immédiate des décisions d'affectation en poste, de deux journalistes et du rappel par le Ministre de deux (02) agents de Tokyo et Niamey;

3- la publication sans délai de la liste d'aptitude des agents au titre des affectations en poste pour l'année diplomatique 2016-2017 ;

4- la passation de service immédiate et effective entre l'ex DAC et la nouvelle DACBE ;

5- L'annulation de la note 2232/MAEC/SG/SGA/DAF /SGPC, du 03 novembre 2016 ;

6- L'arrêt effectif des fonctions des agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite ;

7 - La libération totale des bureaux de l'ancien bâtiment central rétrocédé au Ministère des Affaires Etrangères ;

8- La participation des cadres en charge des dossiers dans les directions aux missions y afférentes;

9- La création sans délai du comité paritaire chargé de la revalorisation des primes du MAEC ;

10- La reprise des travaux du comité pour la prise des Arrêtés d'application du Décret 337 ;

11- La mise en place au plus tard le 15 janvier 201 7, des crédits de fonctionnement et de personnel des postes diplomatiques et consulaires au titre du 1er semestre 2017 ;

12- La reprise immédiate des services de la cantine;

13- La relecture de la décision de fermeture de certains postes diplomatiques ;

14- Le fonctionnement effectif et sans discrimination des climatiseurs dans tous les bureaux ;

15- Le règlement selon le chronogramme, des problèmes contenus dans la feuille de route transmise au Ministre par les instances compétentes du SYNDIPAT-MAE.

Fait à Cotonou, le 27 décembre 2016