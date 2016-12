Bénin : Le gouvernement face aux interpellations des députés dès le 5 janvier

Par La Rédaction 27 Déc 2016 à 08:29 957

Bientôt ce ne sera plus la lune de miel entre l’exécutif et le législatif comme par le passé, autrement dit, depuis les travaux sur le budget général de l’Etat gestion 2017 à l’Assemblée nationale. A partir du jeudi 05 janvier 2017 prochain, le gouvernement du Bénin Révélé doit faire désormais face aux interpellations déposées sur sa table par un certain nombre de députés.

Selon les dernières informations recueillies des sources proches de l’institution parlementaire, une cinquantaine de dossiers d’interpellation, soit des questions orales avec débats, des questions écrites ou tout autre, attendent d’être débattus en plénière ou que ça fasse l’objet de réponses de la part du gouvernement. On se rappelle que dans son discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2016 et dans son dernier rapport d’activités, le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, avait déploré le faible taux de contrôle de l’action du gouvernement par la 7è législature. Désormais, l’institution parlementaire entend renouer avec la vieille tradition à travers la programmation échelonnée de ces interpellations. De quoi donner désormais l’insomnie aux membres du gouvernement du Bénin Révélé