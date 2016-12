Ministère de la justice : Le personnel s’imprègne des projets du Pag

Par Ismail Keko 27 Déc 2016 à 08:20 471

Après le lancement officiel du Programme d’actions du gouvernement « Bénin Révélé » par le chef de l’Etat, c’est au tour du garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, de présenter et d’informer les responsables à divers niveaux et le personnel de son ministère sur les axes stratégiques ainsi que les projets phares et prioritaires de ce Pag.

Le Pag Bénin Révélé au niveau du secteur de la justice pour la période de 2016 à 2021 a été présenté aux participants par le garde des sceaux, Joseph Djogbénou. C’était en présence des membres de son cabinet et des directeurs techniques et chefs service dudit ministère. Dans sa présentation, le garde des sceaux dira que le Pag se décline en projets phares et prioritaires. Toutefois, il a fait comprendre que les projets phares sont les projets structurants d’importance exceptionnelle dont le suivi est assuré par le chef de l’Etat tandis que les projets prioritaires sont ceux nécessaires à la tenue de l’Etat et à la vie des citoyens. Leur suivi est assuré par les membres du gouvernement. Pour lui, le Pag intègre 3 piliers correspondant aux orientations stratégiques. Pour conclure, le ministre Joseph Djogbénou dira que pour la période de 2016-2021, il y a 3 piliers, 7 axes stratégiques, 45 projets phares, 95 projets prioritaires, 19 réformes institutionnelles majeures, 9039 milliards dont 1000 déjà mobilisés.

Quant à Armelle Gayé Ahlinvi, directrice de la programmation et de la prospective (Dpp) au ministère de la justice et de la législation, elle a fait une présentation dans le cadre de l’immersion et de l’appropriation du Pag. Selon elle, pour le secteur de la justice au cours du quinquennat et dans le cadre du Pag, le ministère pour le compte du Pag, dispose de cinq (05) programmes qui seront financés exclusivement sur ressources nationales. Par rapport au Pag secteur justice, il est prévu dans le cadre du programme « modernisation des services judiciaires », notamment l’améliorer les conditions de travail au niveau des juridictions en terme de construction de bâtiments, d’équipements, de recrutement du personnel magistrat, environ 80 magistrats qui seront recrutés pour le compte de la période de référence, l’extension au niveau des juridictions, l’acquisition de mobiliers roulants pour au profit des présidents des tribunaux et des procureurs, l’achèvement de trois (03) nouvelles prisons en cours de construction à Savalou, Abomey et Parakou. L’accent sera mis pour 2017 sur l’amélioration des conditions de détention des prisonniers et l’achat de minibus bien sécurisés pour le transport des prisonniers. Le directeur des affaires financières a présenté à son tour le volet financier du Pag, secteur de la justice. De nombreuses contributions des participants ont mis fin à la séance avec des recommandations fortes