Bientôt un code de l’économie numérique au Bénin

L’Assemblée nationale avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif), a organisé le vendredi dernier, au palais des gouverneurs à Porto-Novo, un atelier de restitution de l’étude sur le cadre juridique de l’économie numérique.

Ceci au profit d’une quarantaine de participants composés de députés, d’experts en économie numérique, de représentants de l’Oif sans oublier les cadres de l’administration parlementaire. Cette initiative a été prise dans la perspective de doter notre pays le Bénin d’un code de l’économie numérique. C’est pour cette raison que les parlementaires s’activent pour rendre disponible ce texte de loi.

Cet atelier, faut-il le rappeler, fait suite à celui organisé les 06 et 07 octobre 2016 derniers à Grand-Popo et qui aura permis de sensibiliser les parlementaires sur les enjeux et défis des cyber législations pour le développement de l’économie numérique au Bénin. Plus spécifiquement, il s’agit entre autres, de renforcer la compréhension par les députés béninois, des enjeux de l’économie numérique en général, et du programme eNNOV Bénin 2021 en particulier.

Aussi, de les sensibiliser aux enjeux de l’entreprenariat dans le numérique et enfin de renforcer les compétences des députés sur l’adoption du cadre législatif favorable à la création et au développement des entreprises et des emplois par les femmes et les jeunes dans le secteur de l’économie numérique.