Programme d'actions : Hervé Hêhomey parle des projets dans le domaine des transports

Par Eric Amou 27 Déc 2016 à 02:06 1218

Le Ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey, était le dimanche 25 décembre 2016, l’invité de l’émission « zone franche » de la télévision privée ‘’Canal 3 Bénin’’. Occasion pour lui, de présenter non seulement les projets phares du Programme d’actions du gouvernement (Pag) dans les transports mais aussi annoncer au peuple béninois, la construction dans les prochains jours du pont de Tovingbamè.

La construction du pont de Tovingbamè, dans le département de l’Ouémé, sera bientôt une réalité. L’appel d’offre du projet de construction du pont de Tovingbamè a été lancé dès l’arrivée du gouvernement de la ‘’rupture’’. Force est de constater que jusqu’à ce jour, ce projet n’est pas rentré dans sa phase active. Mais la sortie du Ministre sur ladite émission vient lever le voile sur ce qui se dit concernant ce projet et rassurer les béninois. Car pour certains c’était de la propagande le lancement de l’appel d’offre eu égard àl’abandon de ce projet.

« Le pont de Tovingbamè démarrera au plus tard en février 2017 » a indiqué Hervé Hêhomey. Il a rassuré que la procédure de sélection de l’entreprise est bouclée et que la signature du marché est en cours. Le Ministre a annoncé que cette sélection est validée par la Banque islamique de développement (Bid), Bailleur de fonds du projet. « Nous sommes en train de nous apprêter à démarrer les travaux » a-t-il rassuré. Selon lui, cette annonce de construction du pont de Tovingbamè est une bonne nouvelle qu’il partage avec les Béninois.

Projets phares dans les transports

Parlant des projets, le Ministre Hêhomey a abordé en premier, le projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé. A l’en croire cet aéroport pourra accueillir 2 700 000 passagers par an et va coûter 360 millions de dollars en termes de budget prévisionnel. Ce projet sera exécuté en trois (3) ans. A côté de celui-ci, « nous avons d’autres projets connexes et le contournement Nord » a laissé entendre le Ministre. Ce contournement partira du carrefour de Sèmè, en passant par la berge Ekpè-Djeffa, avec un pont à Ougban pour tomber sur Ste Cécile, un autre pont pour rejoindre Calavi. En ce qui concerne le contournement de Calavi, il a expliqué que cela sera fait en double voie et aura pour itinéraire, Ouèdo, Hêvié et Cocodji. La reconstruction de certains quais et d’une traverse est aussi prévue. Il a mentionné que deux axes seront construits au niveau de la voie de la Marina. La construction de l’autoroute Sèmè-Porto-Novo avec un troisième pont de Porto-Novo qui va déboucher sur la rocade de Porto-Novo, la route Kétou-Savè, la construction de la route Dassa-Savalou-Djougou, la réhabilitation du trafic Cotonou-Parakou, sont entre autres axes qui seront aussi construits durant le quinquennat